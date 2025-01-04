Milyonlarca araç sahibi MTV ödemeleri için yeni yıl tarifelerini araştırmaya başladı. Resmi açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılırken, zamlı MTV miktarları da netleşti. 2025 yılı MTV hesaplamasının kolay olması adına online olarak gib.gov.tr adresinden saniyeler içerisinde sorgulama yapılabiliyor. Silindir hacmi, araç yaşı, trafiğe çıkış tarihi gibi özelliklere göre farklılık gösteren MTV fiyatlarını ve güncel bilgileri sizler için hazırladık...





2025 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?





MTV ücretlerinde hesaplama yapılırken otomobil ile ilgili birkaç temel bilgi gerekiyor. Bunlar; Araç tipi, araç yaşı, motor silindir hacmi, ilk tescil tarihi, araç değeri gibi bilgileri içeriyor.





Örnek olarak; Otomobil araç tipinde 1-3 yaş arası 0-1.300 motor silindir hacmine sahip 2024 yılı tescilli ve 316 bin 400 TL üzeri araçlarda güncel MTV tutarı 5 bin 803 TL şeklinde vergilendiriliyor.









MTV'DE İLK TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜN 31 OCAK 2025









Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemesinin 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar yapılması gerekiyor. 2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.





Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden ( dijital.gib.gov.tr ) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.





İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.





MTV TARİFESİ





Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Ayrıca, muhtasar ve prim hizmet ile konaklama vergisinin beyanı ve ödeme süresi 27 Ocak Pazartesi'ye kadar yatırılabilecek.

Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemi KDV'si 28 Ocak Salı, turizm, haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi de 31 Ocak Cuma'ya kadar yapılabilecek. 7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında 20'nci taksitler de ay sonuna kadar ödenebilecek. Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemine ait geri kazanım katılım payı, yıllık harçların ödenmesi ay sonuna kadar gerçekleştirilecek.



