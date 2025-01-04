Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ödeme işlemleri devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, MTV'nin 2025 yılı ilk taksitleri 31 Ocak tarihine kadar yatırılabilecek. Araçların fiyatlandırılmasında ise tipine, yaşına, trafiğe çıkış tarihine ve silindir hacmi gibi temel bilgilere bakılıyor. Peki 1.3, 1.4, 1.5, 1,6 silindir hacmine sahip araçların vergisi ne kadar oldu? İşte 2025 MTV harçlarına ilişkin sorgulama ekranı ve zamlı rakamlar...
Milyonlarca araç sahibi MTV ödemeleri için yeni yıl tarifelerini araştırmaya başladı. Resmi açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılırken, zamlı MTV miktarları da netleşti. 2025 yılı MTV hesaplamasının kolay olması adına online olarak gib.gov.tr adresinden saniyeler içerisinde sorgulama yapılabiliyor. Silindir hacmi, araç yaşı, trafiğe çıkış tarihi gibi özelliklere göre farklılık gösteren MTV fiyatlarını ve güncel bilgileri sizler için hazırladık...
2025 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
MTV ücretlerinde hesaplama yapılırken otomobil ile ilgili birkaç temel bilgi gerekiyor. Bunlar; Araç tipi, araç yaşı, motor silindir hacmi, ilk tescil tarihi, araç değeri gibi bilgileri içeriyor.
MTV'DE İLK TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON GÜN 31 OCAK 2025
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemesinin 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar yapılması gerekiyor. 2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Ayrıca, muhtasar ve prim hizmet ile konaklama vergisinin beyanı ve ödeme süresi 27 Ocak Pazartesi'ye kadar yatırılabilecek.
Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemi KDV'si 28 Ocak Salı, turizm, haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi de 31 Ocak Cuma'ya kadar yapılabilecek. 7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında 20'nci taksitler de ay sonuna kadar ödenebilecek. Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemine ait geri kazanım katılım payı, yıllık harçların ödenmesi ay sonuna kadar gerçekleştirilecek.
Ayrıca, taşınmaz, motorlu taşıt (satış) ve günübirlik konut kiralama işini platformlar üzerinden yapanlar ile aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri tarafından bildirim verme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.