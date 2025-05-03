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2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 114. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 114. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

13:203/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adayların gözü Emniyet Genel Müdürlüğünde. EGM tarafından düzenlenen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavlarının sonuçları bugün açıklandı. İşte sorgulama ekranı

12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 107. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklandı. Sınava giren adaylar, sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklandı. Sorgulama işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki sınav sonuçları sekmesinden yapılabiliyor.

#ÖGG
#ÖGG sınav sonuçları
#Ögg Sınav Soru Ve Cevapları
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