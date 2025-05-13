Adalet Bakanlığı ile İŞKUR arasında yeni bir protokol imzalandı. Bu protokolle cezaevlerindeki hükümlülerin koşullarıyla ilgili düzenlemeye gidilecek. Buna göre tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek" açıklamasını yaptı. Bakan Tunç'un açıklamasına göre ayrıca hükümlüler ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecek.

55 bin kişiye af mı gelecek?

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katılan Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yapılması öngörülen düzenlemelere ilişkin soru üzerine Tunç, belirlenen 264 hedefin bulunduğunu söyledi. Bu hedefleri belli bir takvime bağladıklarını anlatan Tunç, bu uygulama takvimi gereğince yasal düzenleme gerektiren hususları, teknik çalışmaları ve taslakları milletvekillerine arz edeceklerinin altını çizdi.

Tunç, uygulamadan kaynaklanan hususları idari kararlarla gerçekleştirmenin gayretinde olmaya devam edeceklerini dile getirerek, ceza adaletiyle ilgili reform belgesinin ilk paketi olacak düzenlemelere değindi.

Pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Tunç, "Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil." ifadelerini kullandı.

Tunç, Kovid-19 döneminde 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlülerin izne, kapalıdakilerin de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarılarak sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemenin Mecliste yapıldığını anımsatarak, 31 Temmuz 2023 itibarıyla kararı kesinleşenlerin ve cezaevinde bulunanların bundan yararlanabildiklerini söyledi. Yargılamaları uzun sürdüğü için kendilerinden kaynaklanmadığı halde bundan yararlanamadığını ifade edenlerin bulunduğunu dile getiren Tunç, bu talebin değerlendirildiğini, durumun TBMM'nin takdirinde olduğunu ve çözüme yönelik taslağı milletvekillerine arz edeceklerini bildirdi.

Tunç, 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda görüşün bulunduğunu, bunu teknik taslak olarak hazırladıklarını ve milletvekillerinin takdirlerine arz edeceklerini belirterek, bu düzenlemenin yararlanacak kişi sayısıyla değil tamamen ceza adaleti sistemiyle ilgili olduğunu vurguladı.



