7 Nisan Fındık fiyatları ne kadar? Trabzon, Ordu, Giresun fındık fiyatları kaç lira oldu? Vatandaşlar fındık fiyatları araştırmasını sürdürüyor. İhracat rekoru kıran fındık fiyatları konusu alıcılar kadar üreticilerin de odak noktasında. Özellikle Trabzon’dan fındık ihracatı tam 50 ülkeye ulaştı. Türkiye’nin en çok fındık sattığı ülkelerin başında İtalya, Fransa ve Polonya geliyor. Üreticiler şimdi de 'Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde derledik; işte, Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 10:58 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 10:58 Yeni Şafak