7 Nisan Fındık fiyatları ne kadar? Trabzon, Ordu, Giresun fındık fiyatları kaç lira oldu?

Fındık fiyatları ne kadar? Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Üreticiler özellikle Trabzon, Ordu, Giresun fındık fiyatları konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Toplamda 50 ülkeye ihracat edilmesiyle birlikte fındık fiyatları yakından takip edilmeye başlandı. Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları bilgisini Haberimizde bulabilirsiniz.
FINDIK FİYATLARI 7 NİSAN 2021
- TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
- ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
- FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL
- ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
- GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL
- SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,50 TL
- ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
- AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL
- DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL
- KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
- SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,75 TL
- TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL
- ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL