Abdullah Avcı: Nasıl başladığın değil nasıl bitirdiğin önemli

Avrupa kupalarında çıktığı 31 maçın 27'sinde galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu karşılaşmalarda Avcı, 17 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 3 GALİBİYET SEVİNCİ

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.

Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ İLE TEK GALİBİYET

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.

Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

TRABZONSPOR'DA GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

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Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremedi ve taraftarını üzdü.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti.

Karadeniz ekibi, dün akşam da UEFA Avrupa Ligi grup maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2 mağlup olarak kötü sonuçlarını sürdürdü.

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AVCI'NIN AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇ SONUÇLARI

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

BAŞAKŞEHİR

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 - 0

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda) 1 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 - 0

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir 2 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir- 2 - 0

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2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 - 3

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) 2 - 0

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 - 2

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir 2 - 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) 0 - 0

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 - 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 - 1

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2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya) 1 - 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir 1 - 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga (Portekiz) 2 - 1

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) 0 - 0

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir 1 - 0

BEŞİKTAŞ

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 - 2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga (Portekiz) 1 - 2

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2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-Beşiktaş 3 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Slovan Bratislava (Slovakya) 2 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton (İngiltere)-Beşiktaş 4 - 0

TRABZONSPOR

2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Trabzonspor-Molde (Norveç) 3 - 3

2021-2022 UEFA Konferans Ligi Molde (Norveç)-Trabzonspor 1 - 1

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma (İtalya) 1 - 2

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma (İtalya)-Trabzonspor 3 - 0

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag (Danimarka)-Trabzonspor 2 - 1

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2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag (Danimarka) 0 - 0

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor 3 - 2