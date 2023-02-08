Deprem sebebiyle birçok yol ve köprü yıkılmışken, bu noktada deprem bölgesi yol durumu nasıl, hangi yollar kullanıma açık soruları yanıt arıyor. İşte deprem bölgesi yol durumu 8 Şubat 2023.

DEPREM BÖLGESİNE NASIL GİDİLİR?

7,7'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti kullanılamaz hale geldi. Hatay Reyhanlı'daki yolun ise ortadan ikiye ayrıldığı gözlendi.

8 ŞUBAT 2023 DEPREM BÖLGESİ GÜNCEL YOL DURUMU

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ve güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Konya - Karapınar - Ereğli Devlet Yolu tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

HATAY HAVALİMANI PİSTİ YARILDI

Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?

Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.

DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?

Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.

Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.

Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.

Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.

Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır.

Konya - Seydişehir Devlet Yolu, Konya çıkışı - Seydişehir arası her iki yönden tüm araçların geçişine açılmıştır.

acılar - Erciyes Yolu 0 - 9. km'leri arası yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Seydişehir - Akseki arası tüm araçların geçişine açılmıştır.

Karaman - Mut (Sertavul Geçidi) arası tüm araçların geçişine kapatılmıştır.

Sarız - Afşin Yolu 4 - 28. km'ler arası yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı TIR trafiğine kapatılmıştır.

Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.