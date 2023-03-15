Selin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kaybolduğunu, kayıp kişileri arama çalışamalarının söyledi.

ADIYAMAN SEL FELAKETİNDE SON DURUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’ın Tut ilçesinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, “163 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz çalışıyor, yaklaşık 10 ekip. Tabii selle ilgili gerekli hem uyarılar yapmıştık, hem de bölgede gerekli tedbirleri almaya çalışmıştık. Fakat burada bir aile sel sularına kapıldı. 4 kişiden bir kişinin cenazesine ulaştık” dedi. Soylu, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Koordinatör valilerin, tüm görevlilerin bölgede olduğunu ifade eden Soylu, “Yollar açık, elektrik var, su var” diye konuştu. Bölge için birkaç gündür uyarıları olduğunu ifade eden Soylu, özellikle dere yataklarının etrafında bulunulmamasını istedi. Soylu, “İlgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var, uyarılara da riayet etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını bildirdi.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.