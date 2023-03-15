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Adıyaman'da sel felaketinde1 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 3 kişi aranıyor

Son dakika: Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde son durum ile ilgili açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

12:23 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adıyaman sel felaketi

Adıyaman sel felaketi

Selin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kaybolduğunu, kayıp kişileri arama çalışamalarının söyledi.

ADIYAMAN SEL FELAKETİNDE SON DURUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’ın Tut ilçesinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, “163 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz çalışıyor, yaklaşık 10 ekip. Tabii selle ilgili gerekli hem uyarılar yapmıştık, hem de bölgede gerekli tedbirleri almaya çalışmıştık. Fakat burada bir aile sel sularına kapıldı. 4 kişiden bir kişinin cenazesine ulaştık” dedi. Soylu, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Koordinatör valilerin, tüm görevlilerin bölgede olduğunu ifade eden Soylu, “Yollar açık, elektrik var, su var” diye konuştu. Bölge için birkaç gündür uyarıları olduğunu ifade eden Soylu, özellikle dere yataklarının etrafında bulunulmamasını istedi. Soylu, “İlgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var, uyarılara da riayet etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını bildirdi.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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17 dakika önce
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Adıyaman'da sel felaketinde1 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 3 kişi aranıyor
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