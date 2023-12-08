"Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Aile destek sosyal yardım ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmakta. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Aile destek sosyal yardım ödemeleri zamlandı mı, ne kadar? İllere göre ödeme takvimi...
ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.
Aile Destek Programı Aralık ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.