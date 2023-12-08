"Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Aile destek sosyal yardım ödemeleri zamlandı mı, ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmakta. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Aile destek sosyal yardım ödemeleri zamlandı mı, ne kadar? İllere göre ödeme takvimi...