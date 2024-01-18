Antalya MHP belediye başkan adayları 2024 kesin liste heyecanı yaşanıyor. MHP, yerel seçim için aday başvurularını 13 Kasım-15 Aralık tarihlerinde alındı. 2024 yerel seçimlerinde MHP’den Antalya belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları kim olacağı merak konusu. Peki MHP Antalya belediye başkan adayı kim oldu, belli oldu mu? MHP Korkuteli, Alanya, Elmalı, Demre, Aksu, Gündoğmuş, Finike, Kumluca belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar.