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AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü oldu. Hakan Tütüncü kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Hakan Tütüncü hakkında merak edilenler....

16:01 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Tütüncü
Hakan Tütüncü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Antalya için Hakan Tütüncü'yü aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Hakan Tütüncü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Hakan Tütüncü kimdir?

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü oldu

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü oldu.

Hakan Tütüncü Kimdir?

Hakan Tütüncü, 15 Haziran 1979 Doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukatlardandır.

2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı.

2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.

2005-2009 yılları arasında iki dönem AKPARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI görevini üstlendi.

2009 Yerel Seçimlerinde AKPARTİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde seçmenlerimizin teveccühü ile 3. Kez seçildi.

Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Ayrıca 71 Üye Belediyesi bulunan Antalya Merkezli AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ'nin 2014'den bu yana Başkanlığını da sürdürmektedir.

Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.



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