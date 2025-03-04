Ramazan ayalarında, 'bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor?' sorusu en fazla karşılaşılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfası ile yanıtladığı soruların başında gelmektedir. Akşam ezanı vakitleri illere göre farklılık göstermektedir. Peki İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Balıkesir, Şanlıurfa ve Türkiye'deki diğer tüm illerimizin akşam ezanı saatleri yazımızın detaylarında.





AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? 4 MART

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yayınladığı namaz vakitlerine göre il il akşam ezanı saatleri şu şekilde;





AKŞAM NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Akşam namazının ilk vakti güneş battığı zaman, son vakti ise şafak battığı zamandır. Yatsı namazının ilk vakti, şafak battığı zaman, son vakti ise gece yarıladığı zamandır.

EZAN NEDİR?

Namaz vakitlerinin girdiğini duyurmak için günde beş vakit ezan okunur.

“Ezan” sözlükte “bildirmek” anlamına gelir. Dinî bir terim olarak farz namazların vakitlerinin geldiğini bildirmek için okunan belli sözlerden ibarettir.

Ezan, Müslümanlığın şiarı, temel işaret ve özelliği niteliğini taşır, okunması müekked sünnettir.

Ezanın; namaz vakitlerini bildirme dışında, İslâm’ın tevhit inancına dayalı temel yapısını her gün beş defa ilan edip hatırlatması gibi önemli bir özelliği vardır.





Namazın Farz Olmasının Şartları

Bir insana namazın farz olması için üç şartın bulunması lazımdır. Bunlar:

1. Müslüman olmak,

2. Ergenlik yaşına gelmiş olmak,

3. Akıllı olmak.





Ergenlik yaşına gelen ve akıllı olan her Müslüman, beş vakit namazı kılmakla yükümlüdür. Namazını kılan dünyada görevini yerine getirir, ahirette sevaba nail olur.





Namaz, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabit muhkem bir farzdır. Namazı inkâr eden kâfir olur. İnandığı hâlde namazını kılmayan kimse kâfir olmaz, ancak görevini yapmamış ve günah işlemiş olur. Çocuklar yedi yaşından itibaren namaza alıştırılır. Baba ve annenin, yedi yaşına giren çocuklarına namaz kılmayı emretmeleri ve onları namaza alıştırmaları gerekir.





Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ

“Çocuklarınıza yedi yaşına girdiklerinde namaz kılmalarını emredin.”102





KAYNAKÇA: 98. Keşfü’l-hafâ, II, 31. 99. 29/Ankebût, 45. 100. Buhârî, “Salât”, 6, Müslim, “Salât”, 51.

101. Namazın insan sağlığına faydaları hakkında Prof. Dr. Tevfik Sağlam şöyle diyor: “Namaz, Müslümanlara sağlık için son derece önemli birtakım beden hareketleri sağlamaktadır. Namazdaki hareketler ağır ağır yapılır. İnsanı yormaz, genç, ihtiyar, şişman, zayıf herkesin yapabileceği tatlı hareketlerdir. Bu sayede vücut adaleleri gelişir, kuvvetlenir, mafsallar geniş hareketlere alışır.



