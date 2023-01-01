|
Al Sancak dizisi: Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız (Ömer Faruk Aran)
Başrollerinde Uğur Güneş, Gülsüm Ali İlhan, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Gözde Türker ve Emre Dinler gibi önemli oyuncuların yer aldığı Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarını anlatıyor. 19 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak olan Al Sancak dizisi saat 20:00’da TRT 1'de ekrana gelecek.
Al Salcak'ta Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız karekteri Ömer Faruk Aran oynamakta. Peki Ömer Faruk Aran Kimdir kaç yaşında ve nerelidir?
1995 yılında dünyaya gelen oyuncu aktif olarak tiyatro ile çalışmalarını sürdürmektedir. Aslen İzmir, Bornova’lı olan Ömer Faruk Aran, lise döneminde tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Haliç Konservatuvarı’nda Ateş Yüzlü isimli oyunda sahne aldı.
Leke (Tv Dizisi)
Metafor (Kısa Film)
Arka Sokaklar (Tv Dizisi)
İşte Bu Benim Masalım
Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı yapımda, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.