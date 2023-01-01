Başrollerinde Uğur Güneş, Gülsüm Ali İlhan, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Gözde Türker ve Emre Dinler gibi önemli oyuncuların yer aldığı Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarını anlatıyor. 19 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak olan Al Sancak dizisi saat 20:00’da TRT 1'de ekrana gelecek.

1995 yılında dünyaya gelen oyuncu aktif olarak tiyatro ile çalışmalarını sürdürmektedir. Aslen İzmir, Bornova’lı olan Ömer Faruk Aran, lise döneminde tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Haliç Konservatuvarı’nda Ateş Yüzlü isimli oyunda sahne aldı.