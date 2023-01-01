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Al Salcak'ta Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız karekteri kim?

TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" dizisi, ilk bölümüyle 19 Ocak'ta TRT 1 ekranında izleyicinin karşısına çıkacak. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan’ın paylaştığı dizide Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yer alan ve birbirine son derece bağlı Pençe Timi’nin mücadelesi ele alacak. Al Sancak dizisinde Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız’ı Ömer Faruk Aran oynayacak. Peki Ömer Faruk Aran Kimdir kaç yaşında ve nerelidir?

17:30 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Al Sancak dizisi: Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız (Ömer Faruk Aran)

Al Sancak dizisi: Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız (Ömer Faruk Aran)

Başrollerinde Uğur Güneş, Gülsüm Ali İlhan, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Gözde Türker ve Emre Dinler gibi önemli oyuncuların yer aldığı Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarını anlatıyor. 19 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak olan Al Sancak dizisi saat 20:00’da TRT 1'de ekrana gelecek.

Al Sancak dizisinde Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız’ı kim oynuyor?

Al Salcak'ta Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız karekteri Ömer Faruk Aran oynamakta. Peki Ömer Faruk Aran Kimdir kaç yaşında ve nerelidir?

Ömer Faruk Aran

Ömer Faruk Aran Kimdir?

1995 yılında dünyaya gelen oyuncu aktif olarak tiyatro ile çalışmalarını sürdürmektedir. Aslen İzmir, Bornova’lı olan Ömer Faruk Aran, lise döneminde tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Haliç Konservatuvarı’nda Ateş Yüzlü isimli oyunda sahne aldı.

Ömer Faruk Aran oynadığı diziler

Leke (Tv Dizisi)

Metafor (Kısa Film)

Arka Sokaklar (Tv Dizisi)

İşte Bu Benim Masalım

Al Sancak dizisi oyuncu kadrosu

Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı yapımda, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.



#Al Sancak dizisi
#trt 1
#Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız
#Ömer Faruk Aran
2 saat önce
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Al Salcak'ta Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız karekteri kim?
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