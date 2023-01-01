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Al Sancak dizisinde Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş’ü kim oynuyor?
TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" dizisi, ilk bölümüyle 19 Ocak'ta TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Tanıtımları yapılan dizinin kadrosunda ise birbirinden önemli isimler var. Yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesinin anlatıldığı Al Sancak dizisinde Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş karekterini Çağlar Sayın oynamakta. Peki Çağlar Sayın Kimdir kaç yaşında ve nerelidir?
17:12 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Al Sancak dizisindeki Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş (Çağlar Sayın) kimdir?

Al Sancak dizisindeki Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş (Çağlar Sayın) kimdir?

Başrollerinde Uğur Güneş, Gülsüm Ali İlhan, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Gözde Türker ve Emre Dinler gibi önemli oyuncuların yer aldığı Al Sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarını anlatıyor. 19 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak olan Al Sancak dizisi saat 20:00’da TRT 1'de ekrana gelecek.

Al Sancak dizisinde Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş’ü kim oynuyor?

Al Sancak dizisinde Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş karekterini Çağlar Sayın oynamakta. Peki Çağlar Sayın Kimdir kaç yaşında ve nerelidir?

Çağlar Sayın

Çağlar Sayın Kimdir Nereli Biyografisi

Çağlar Sayın doğum tarihi 9 Aralık 1984’dür.Manisa’da dünyaya gelen oyuncu Aslen ise Mardinli ünlümüzdür.Boyu 1.79’dur.İlkokul’dan başlayıp Üniversiteye kadar Manisa’da yaşamıştır.Lise’den sonra İstanbul’da Çevre Mühendisliği bölümünü okumuştur.6 sene süren okulunun ardından 2010 tarihinde okulu bitirmiştir.

Okul senelerinde oyuncu olmaya karar vermiş ve Ortaokul sıralarındayken rol almış olduğu oyunla beraber kendini bu mesleğe adamıştır. Okul yıllarında oynadığı tiyatroların ardından ünlü isimlerden Ayla Algan ile Burak Aksak isimleri ona oyunculuk dersi vermişlerdir. 2010 tarihinde bu yaşına kadar ilk defa bir dizide rol aldı.Doktorlar adındaki dizide oynamıştır. Doktorlar dizisinin hemen ardından Arka Sokaklar dizinde oynadı.

2010 tarihinde başladığı dizi serüveni süratle ilerlemiş ve oyunculuk konusunda tecrübelenmiştir. Arka Sokaklar’ın sonrasında İffet onun sonrasındaki Pis Yedili dizilerinde iyi roller çıkardı.

Çağlar Sayın Oynadığı Diziler

Arka Sokaklar – Şahin

Doktorlar Dilhan Özkan

Pis Yedili – Fatih

İffet – Berkay

Ah Neriman Tolga

Kaderimin Yazıldığı Gün – Furkan

Beyaz Yalan – Volkan

Günebakan

Al Sancak dizisi oyuncu kadrosu

Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı yapımda, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.


#Al Sancak
#Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş
#Çağlar Sayın
13 dakika önce
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Al Sancak dizisinde Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş’ü kim oynuyor?
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