Okul senelerinde oyuncu olmaya karar vermiş ve Ortaokul sıralarındayken rol almış olduğu oyunla beraber kendini bu mesleğe adamıştır. Okul yıllarında oynadığı tiyatroların ardından ünlü isimlerden Ayla Algan ile Burak Aksak isimleri ona oyunculuk dersi vermişlerdir. 2010 tarihinde bu yaşına kadar ilk defa bir dizide rol aldı.Doktorlar adındaki dizide oynamıştır. Doktorlar dizisinin hemen ardından Arka Sokaklar dizinde oynadı.