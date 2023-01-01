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Cristiano Ronaldo ve Lionel Riyadh-PSG maçında kozlarını paylaşacak
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin karşı karşıya geleceği Riyadh (Al-Hilal, Al Nassr) PSG maçı bu akşam oynanacak. Lionel Messi’nin liderliğindeki Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından oluşan seçkin bir karmayla karşı karşıya geliyor. Riyad'daki mücadeleye Kral Fahd Stadyumu ev sahipliği yapacak. Peki Riyadh (Al-Hilal, Al Nassr) PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:55 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ronaldo ve Messi Al Nassr-Al Hilal-PSG karma maçında mücadele edecek

Ronaldo ve Messi Al Nassr-Al Hilal-PSG karma maçında mücadele edecek

Cristiano Ronaldo ile ezeli rakibi Messi karşı karşıya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak. Peki PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Nassr PSG maçı ne zaman saat kaçta?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.

Riyadh PSG maçı hangi kanalda?

Riyadh PSG mücadelesi beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.




#Al-Hilal
#Al Nassr
#PSG
#messi
#Cristiano Ronaldo
30 dakika önce
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Cristiano Ronaldo ve Lionel Riyadh-PSG maçında kozlarını paylaşacak
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