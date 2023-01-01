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Bugün kimin maçı var?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hangi Kredi Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmada 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta MKE Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi. Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.. Sivasspor da Karacabey Belediyespor’u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 28 Şubat-2 Mart 2023’ta yapılacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 19 Ocak 2023 Perşembe maç programı...
17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)
20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:
20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)