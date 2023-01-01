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Bugün hangi maçlar var? 19 Ocak 2023 Perşembe maç programı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda heyecan devam ediyor. Salı günü oynanan üç karşılaşma sonucunda Galatasaray, Yukatel Kayserispor ve Sivasspor, dünkü karşılaşmalar sonucunda ise Ankaragücü, Başakşehir ve Trabzonspor çeyrek finale çıkan takımlar oldu. Türkiye Kupası maçları bugün de devam edecek. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 19 Ocak 2023 Perşembe maç programı.
9:12 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hangi Kredi Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmada 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta MKE Ankaragücü, konuk ettiği Beşiktaş'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi. Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.. Sivasspor da Karacabey Belediyespor’u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası maçları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 28 Şubat-2 Mart 2023’ta yapılacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 19 Ocak 2023 Perşembe maç programı...

Bugün kimin maçı var? (19 Ocak 2023 Perşembe maç programı)

  • 17:00 Atalanta – Spezia İtalya Kupasi TRT Spor, CBC Sport
  • 17:30 Gaziantep FK – Konyaspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  • 19:00 Irak – Umman Körfez Ulusları Kupası Final S Sport Plus, S Sport 2
  • 20:00 Lazio – Bologna İtalya Kupasi TRT Spor, CBC Sport
  • 20:00 PSG – Riyadh All Star Riyadh Season Cup Bein Sports 4
  • 20:30 Fenerbahçe – Ç.Rizespor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  • 20:30 KAA Gent – Charleroi Belçika Pro League Bilyoner
  • 22:00 Gana – Sudan Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 22:00 Ceuta – Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2
  • 22:45 St.Truiden – Club Brugge Belçika Pro League Tivibu Spor 3
  • 23:00 Manchester City – Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 23:00 Juventus – Monza İtalya Kupasi TRT Spor, CBC Sport
  • 23:00 Villarreal – Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 19 Ocak Perşembe: maç programı

17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

Süper Lig 20. hafta maç programı

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma kimin maçı var?

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



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#Premier Lig
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Bugün hangi maçlar var? 19 Ocak 2023 Perşembe maç programı
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