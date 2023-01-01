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Ziraat Türkiye Kupası kupası çeyrek finale yükselen takımlar?
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sivasspor'a çeyrek finali getiren golleri 38. ve 74. dakikalarda Hakan Arslan ile 84. dakikada N'Jie kaydetti. Bugün Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor ile Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçları sonucunda çeyrek finale yükselecek iki takım daha belli olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı.
16:57 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Demir Grup Sivasspor ile Teco Karacabey Belediyespor, Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetti.

Türkiye Kupası maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası kupası çeyrek finale yükselen takımlar?

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede, Türkiye Kupası'nın son şampiyonu, Demir Grup Sivasspor rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Sivasspor'a çeyrek finali getiren golleri 38. ve 74. dakikalarda Hakan Arslan ile 84. dakikada N'Jie kaydetti. Bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalar sonucunda ise çeyrek finale adını yazdıracak takımlar da netleşmiş olacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programı

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bugünkü maç program

14.30 Demir Grup Sivasspor 3-0 Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 18 Ocak Çarşamba maç programı

  • 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
  • 20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 19 Ocak Perşembe: maç programı

17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

28 Şubat-2 Mart 2023

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

1. Maçlar: 4-6 Nisan 2023

2. Maçlar: 25-27 Nisan 2023

Ziraat Türkiye Kupası final maçları ne zaman?

1 Haziran 2023

#Ziraat Türkiye Kupası
#Türkiye Kupası
#Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar
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Ziraat Türkiye Kupası kupası çeyrek finale yükselen takımlar?
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