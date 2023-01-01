|
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Demir Grup Sivasspor ile Teco Karacabey Belediyespor, Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede, Türkiye Kupası'nın son şampiyonu, Demir Grup Sivasspor rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Sivasspor'a çeyrek finali getiren golleri 38. ve 74. dakikalarda Hakan Arslan ile 84. dakikada N'Jie kaydetti. Bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalar sonucunda ise çeyrek finale adını yazdıracak takımlar da netleşmiş olacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:
14.30 Demir Grup Sivasspor 3-0 Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)
20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
28 Şubat-2 Mart 2023
1. Maçlar: 4-6 Nisan 2023
2. Maçlar: 25-27 Nisan 2023
1 Haziran 2023