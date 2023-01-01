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Bugün kimin maçı var?
Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi. Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 17 Ocak 2023 Salı maç programı...
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:
20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Süper Lig 19. hafta SonuçlarıSüper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1
Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0
Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2
Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1
Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0
HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2