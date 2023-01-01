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Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak 2023 Salı maç programı
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Bugün ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları başlayaca. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 17 Ocak 2023 Salı maç programı...
9:11 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi. Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 17 Ocak 2023 Salı maç programı...

Bugün kimin maçı var? (17 Ocak 2023 Salı maç progamı)

  • 14:30 Sivasspor – Karacabey Bld Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  • 17:30 Antalyaspor – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  • 19:00 Mozambik – Libya Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 20:30 Alanyaspor – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  • 20:30 Leuven – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner
  • 20:30 Leuven – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner
  • 21:00 Real Sociedad – Mallorca İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 1
  • 22:00 Cezayir – Etiyopya Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 22:45 Standard Liege – Mechelen Belçika Pro League Bilyoner
  • 22:45 Westerlo – Genk Belçika Pro League Bilyoner
  • 22:45 Standard Liege – Mechelen Belçika Pro League S Sport Plus
  • 22:45 Westerlo – Genk Belçika Pro League Bilyoner
  • 22:45 Wolverhampton – Liverpool İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
  • 23:00 Napoli – Cremonese İtalya Kupasi TRT Spor, CBC Sport
  • 23:00 Alaves – Sevilla İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3

Süper Lig 20. hafta maç programı

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma kimin maçı var?

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi maç programı

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Süper Lig 19. hafta SonuçlarıSüper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0

HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2




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2 saat önce
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Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak 2023 Salı maç programı
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