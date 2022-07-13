Altın ne kadar oldu? 13 Temmuz Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları Altın fiyatları, haftanın üçüncü günüyle birlikte yatırımcılar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Gram altın güne 986,33 TL'den başlarken spot altın ise %0,29 artış ile 962,52 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 13 Temmuz Çarşamba güncel altın alış şatış fiyatları...

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