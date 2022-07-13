Özgün Altın ne kadar oldu? 13 Temmuz Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları
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Altın ne kadar oldu? 13 Temmuz Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, haftanın üçüncü günüyle birlikte yatırımcılar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Gram altın güne 986,33 TL'den başlarken spot altın ise %0,29 artış ile 962,52 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 13 Temmuz Çarşamba güncel altın alış şatış fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALTIN CANLI FİYATLARI: 13 Temmuz gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, "Altın fiyatları bugün ne kadar?" İşte 13 Temmuz Çarşamba güncel altın alış-satış rakamları canlı takip ekranı...

13 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 13 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 962,78

Gram altın satış: 962,99

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.582,00

Çeyrek altın satış: 1.613,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.157,00

Yarım altın satış: 3.232,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.315,00

Tam altın satış: 6.441,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.508,00

Cumhuriyet altını satış: 6.607,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.451,00

Ata altın satış: 6.608,00

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