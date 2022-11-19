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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Denizlispor: 0

Ankara Keçiörengücü, Denizlispor ile karşılaştı. Futbolseverler maçın özetini, golleri atan futbolcuları ve maçtan dakikaları sorguluyor. Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı A. Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Ankara Keçiörengücü Denizlispor maçı özet, golleri atanlar, maçtan dakikalar içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Keçiörengücü: 2 - Denizlispor: 0 (ÖZET İZLE) Golleri atan kim, skor ve maçtan dakikalar
Ankara Keçiörengücü Denizlispor

Spor Toto1. ligin 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı A. Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ- DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

9. dakikada Bekir Karadeniz’in ceza sahası dışından gönderdiği etkili şutta kaleci Hüseyin Altıntaş gole izin vermedi.

39. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kalecinin sağından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Oğuzhan Çakır daha sonra golü verdi. 1-0

56. dakikada Erhan Kartal’ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-0

90 3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Melih İnan’ın şutunda top az farkla köşeden dışarıya çıktı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Oğuz Terzi xx, Baran Eraslan xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx, Aykut Çeviker xx, Erkam Reşmen xx, Olawoyin xx, Erhan Kartal xx, Bardhi xx (Melih İnan dk. 72 xx) Bekir Karadeniz xx (Mara dk. 88 ?), Rashad Muhammed (Camara dk. 89 ?) Balaj xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdullah Aydın, Muhammed Emin Sarıkaya, Ali Babaei, Haşim Arda Sarman, Taha Batuhan Yayıkcı,

Teknik Direktör: Taner Taşkın

A. Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Gökhan Süzen xx, Hakan Çinemre xx, Muhammet Özkal xx, Emre Sağlık xx, Okan Derici xx (Asım Hamzaçebi dk. 73 xx) Muhammed Gönülaçar xx, Djedje xx (Oğuzhan Sarı dk. 84 ?), Berkant Gündem xx (Alaattin Öner dk. 84 ?) Bekir Turaç Böke xx (Özer Özdemir dk. 46 xx), Ömer Şişmanoğlu xx

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Emre Ak, Samet Emre Gündüz, Melik Talha Çiftçi

Teknik Direktör: Giray Bulak

GOLLERİ KİM ATTI?

Goller: Rashad Muhammed (dk. 39), Olawoyin (dk. 56) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Olawoyin, Erhan Kartal (Keçiörengücü)
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