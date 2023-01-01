Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda heyecan devam ediyor. Dün oynanan üç karşılaşma sonucunda Galatasaray, Yukatel Kayserispor ve Sivasspor çeyrek finale çıkan takımlar oldu. Türkiye Kupası maçları bugün ve yarın da devam edecek. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba maç programı.