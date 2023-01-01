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Ankaragücü Beşiktaş maç kadrosu
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Dün itibariyle Türkiye Kupası maçında Galatasaray, Yukatel Kayserispor ve Sivasspor çeyrek finale çıkan takım oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak. İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. Peki Ankaragücü Beşiktaş maçı muhtemel 11’de kim var? İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...
11:29 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankaragücü-Beşiktaş maçı muhtemel 11

Ankaragücü-Beşiktaş maçı muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, bugün Ankaragücü’ne konuk olacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Souza ve Ghezzal forma giyemeyecek. Peki Ankaragücü-Beşiktaş maç ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda? İşte detaylar.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Ankaragücü Beşiktaş maçı 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 17:45'de oynanacak.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Ankaragücü Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Ankaragücü kadrosu:
  • Bahadır,
  • Marlon,
  • Uroš Radaković,
  • Mujakić,
  • Malcuit,
  • Tolga,
  • Diack,
  • Taylan,
  • Emre Kılınç,
  • Beridze,
  • Sowe
Beşiktaş kadrosu:
  • Mert Günok,
  • Tayfur Bingöl,
  • Welinton,
  • Tayyip Talha,
  • Masuaku,
  • Josef,
  • Gedson,
  • Salih Uçan,
  • Redmond,
  • N'Koudou,
  • Cenk

Son olarak 22 yıl önce çeyrek final oynayan Ankaragücü, Beşiktaş ile eşleşmeden önce Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleşmişti. Siyah-beyazlılar ise Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u kupanın dışına itmişti.

Karşılaşmayı kazanacak takım çeyrek finale adını yazdıracak. İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak. MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.


#ankaragücü
#beşiktaş
#ziraat türkiye kupası
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