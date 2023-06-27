Altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısındaydı. Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilk toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e çıkardı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 27 Haziran 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.924,56 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.924,89 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.609,38 TL

Gram atın satış fiyatı 1.609,65 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.578,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.670,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 10.264,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 10.629,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.140,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.339,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 10.625,77 TL

Ata altın satış fiyatı 10.913,19 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 886,54 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.071,10 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.456,05 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.491,56 TL

FED beklentisi ONS altından dengeleri alt üst etti

Piyasalar Temmuz'da bir başka 25 baz puanlık faiz artırımı için yaklaşık yüzde 52 şans görüyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik ve faiz oranı görünümüne yön vermesi için önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini dört gözle bekliyor.

Yine de sarı metal, büyük merkez bankalarının ısrarlı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutması beklendiğinden, mayıs ayındaki zirvesinden yüzde 5'in üzerinde düşüşünü sürdürüyor. Bu arada veriler, Çin ihracatının mayıs ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösterdi ve bu, dış talep yavaşlarken ülkenin zorlu toparlanma yoluna işaret ediyor.

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda geçici bir geri çekilme olabileceğinin altını çizerek hem gram altın hem de dolar/TL kuru için rakam vererek tahmin yaptı. “Piyasanın faiz artırım beklentisi yüksek olduğundan, Kurban Bayramı tatili öncesi nakit ihtiyacı duyulacağından, yaz tatili süreci başladığından TL’nin kısa vadede pozitif ayrışacağını söyleyebiliriz” diyen uzman isim şunları kaydetti: “Yabancı para birimlerinde, altın ve gümüşün gram fiyatlarında kısa vadeli düşüş öngörümü önceden belirttiğimi anımsatmak isterim.

Dolar/TL kurunda 22,80 lira seviyesini takip edeceğim. Yüksek bir faiz artırımı gelir, piyasalarda iyimserlik artarsa 21,80 lira seviyesi bile görülebilir. Önce 22,80’ni takip etmek gerek. Dolar/TL kuru başı çektiğinden diğer yabancı paralarda da değer kayıpları görülebilir. Gram altın da 1400-1450 lira, gram gümüş de 16,50-17,00 lira aralığını takip edeceğim.