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Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla galibiyetle sonuçlandırmıştı. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, CANLI mı yayınalancak? Süper Lig 38. hafta maçları!
Antlayaspor Galatasaray maçı

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde bir iddiası bulunmayan Sarı- Kırmızılı takım, zorlu deplasmanda kazanıp Akdeniz ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son vermeye çalışacak. Son haftaların formda takımı olan, Nuri Şahin ile muhteşem bir çıkış yakalayan Antalyaspor ise seyircisi önünde sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Galatasaray maçını Yasin Kol yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Bahadır, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Adriano, Doğukan, Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Gomis





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