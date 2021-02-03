Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte Beşiktaş Antalyaspor maç istatistikleri

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam futbol severlerin ilgilendiği konuların arasında geliyor. Tüm taraftarlar maç öncesi iki takım arasındaki geçmiş mücadelede edinilen galibiyet ve malubiyet hakkında istatistikleri merak ediyor. Süper Lig’in 27. Haftasında 13.06.2020 tarihine oynanan maç Antalyaspor’un siyah beyazlı ekibe karşı 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Peki, bu akşam oynanacak Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte detaylar...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00’da Antalya Stadı’nda oynanacak. Maçı deneyimli hakem Alper Ulusoy yönetecek.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

En son mücadeleyi kazanan Antalyaspor, siyah beyazlı ekibin karşısında toplamda 2 galibiyete sahip. Toplamda 17 mücadeleden sadece 1’ini kaybeden Beşiktaş daha önceki yenilgisini 2013 Eylül ayında aldı.

Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golü hazırlayan Fredy Ribeiro, bu sezon yaptığı beş asistle takımına toplam 6 puan kazandırdı. Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Antalyaspor'a karşı sahaya çıktığı dört Süper Lig maçının üçünde birer gol katkısı yaptı. Beşiktaş'a rakip olduğu son 16 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Yanal'ın lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki galibiyeti bulunmuyor. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Sergen Yalçın, daha sonraki üç karşılaşmada mağlup olmadı.

BEŞİKTAŞ’TA 4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah beyazlı ekipten, Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier bu akşamki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Antalyaspor maçında da bu futbolcuların kart görme durumda, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı olacaklar.