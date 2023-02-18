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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2023 yapılan son dakika açıklamasıyla değişti. 13 – 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması beklenen AÖF kayıt işlemleri, yaşanan iki büyük afet sonrası 13 Şubat- 2 Mart tarihi olarak değiştirildi. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

11:49 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖF kayıt yenileme

AÖF kayıt yenileme

Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruya göre Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

AÖF tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacaktı.

Yayınlanan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti



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#aöf kayıt yenileme
#açık öğretim fakültesi
20 dakika önce
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