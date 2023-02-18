Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruya göre Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

AÖF tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacaktı.