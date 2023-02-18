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AÖF kayıt yenileme
Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruya göre Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.
AÖF tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacaktı.
Yayınlanan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir.” ifadeleri kullanıldı.
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti