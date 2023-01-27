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AÖF sonuçları
2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda güz dönemi final sınavları ise 21 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor.
AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.
AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz sınav dönemleri göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.