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AÖF final sonuçları AÖS ekranından ilan edilecek

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasıyla gözler AÖF sınav sonuçları açıklandı duyurusuna çevrildi. Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 güz dönemi final sonuçları AÖS ekranından ilan edilecek. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:21 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
AÖF sonuçları

AÖF sonuçları

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda güz dönemi final sınavları ise 21 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor.

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz sınav dönemleri göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK

Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.



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1 saat önce
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AÖF final sonuçları AÖS ekranından ilan edilecek
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