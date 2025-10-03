Yeni Şafak
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: 2025 2026 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ne zaman?

14:433/10/2025, Cuma
AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Akademik takvime göre kayıt yenileme (ekle-sil) işlemleri 6 Ekim–17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği tarih belli oldu. AÖF güz dönemi kayıt yenileme (ekle-sil) işlemleri, 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

