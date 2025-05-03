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AÖF sınav tarihleri 2025: AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF sınav tarihleri 2025: AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

15:293/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
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AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanan AÖF bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Final sınavları ise 25-26 Mayıs 2025 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri ise Eylül ayının son haftasında başlayacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık bir hafta önce Anadolu Üniversitesi’nin resmi sisteminden edinebilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 yılı bahar dönemi ara sınavlarının 4-5 Nisan tarihlerinde tamamlanmasının ardından öğrenciler final sınavlarına odaklandı. Bahar dönemi final sınavları, 25-26 Mayıs 2025 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, sınav haftasından yaklaşık 1 hafta önce AÖF’ün resmi web sitesi üzerinden erişime açılacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025-2026 yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi - 17 Ekim Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi finalleri 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak.

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025'te düzenlenecek.

2025-2026 SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi ara sınavı: 6-7 Aralık 2025

Final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı: 4-5 Nisan 2026

Final sınavı: 16-17 Mayıs 2026

Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

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