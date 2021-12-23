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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lisede okuyan milyonlarca öğrenci AÖL 2. dönem sınav tarihlerine odaklandı. 2021-2022 AÖL 2. dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
aöl

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık lise sınavları 2. dönem tarihleri merak ediliyor. AÖL 2.dönem kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? İşte yanıtı...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

Bu yılını kayıtları kapsamında, kısa süre içinde sürecin başlayacağı tahmin ediliyor.

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