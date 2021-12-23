AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

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İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: Rusya’da gözaltına alınan gazetecilerimiz Nazgül ve Emin’in takipçisiyiz

Vlog çekimi için gittikleri Rusya’da gözaltına alınan GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak’ın serbest kalması için destek mesajları yağıyor. Düzenlediği basın toplantısında konuyu gündeme getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Güzel faaliyetlerini ekrandan takip ettiğimiz gazetecilerle ilgili hassasiyetimiz var. Süreci hem Dışişleri nezdinde hem de kamuoyunda takip edeceğiz" dedi.