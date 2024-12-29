Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 oturumda düzenlenen açık lise sınavına katılan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları görüntüleme ekranına odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuç tarihi...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.