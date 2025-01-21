Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 oturumda düzenlenen açık lise sınavına katılan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları görüntüleme ekranına odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuç tarihi...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler başarı puanlarını "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden giriş yaparak öğreniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI PUAN HESAPLAMASI

AÖL sınav sonuçları, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav puanı, şu formüle göre hesaplanır:

Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100

Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında dikkate alınmaz. Puanlar, matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanarak açıklanacaktır.

Değerlendirme sırasında, Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular göz önüne alınmaz. İptal edilen soruların yerine geçerli olan soru/soruların puanları yeniden hesaplanarak, nihai puan belirlenir.