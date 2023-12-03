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Aralık ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? TCKN numarasına göre ödeme takvimi...

"Aralık ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmakta. Peki, Aralık ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? TCKN numarasına göre ödeme takvimi...

23:22 - 3/12/2023 الأحد
Yeni Şafak
Foto:Arşiv
Foto:Arşiv

"Aralık ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme takvimi açıklandı mı, yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, yeni ay ile beraber araştırma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Peki, Aralık ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? TCKN numarasına göre ödeme takvimi...

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE ZAMAN?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.


Aile Destek Programı Aralık ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.


Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.


Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

#aile destek ödemeleri
#Aralık
#aile destek ödemesi 2023
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Aralık ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? TCKN numarasına göre ödeme takvimi...