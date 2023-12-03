"Aralık ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme takvimi açıklandı mı, yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, yeni ay ile beraber araştırma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Peki, Aralık ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? TCKN numarasına göre ödeme takvimi...