"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan, Göktaş tarih vererek açıkladı ve Temmuz ayına kadar uzatılan ödeneğe ek "Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği" sağlandığı müjdesini de verdi. İşte ödeme takvimi hakkında gelişmeler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?





Bakan Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (4 Aralık) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?



