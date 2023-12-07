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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme takvimi...

"Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık 2023 Aile Destek ödeme tarihlerinin detayları belli oldu. Her ay düzneli olarak ödemesi yapılan yardım hizmeti hesaplara gün gün aktarılıyor. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" dedi. Peki, sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek ödeme takvimi...

20:42 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aile destek ödemesi sorgulama ekranı
Aile destek ödemesi sorgulama ekranı

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan, Göktaş tarih vererek açıkladı ve Temmuz ayına kadar uzatılan ödeneğe ek "Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği" sağlandığı müjdesini de verdi. İşte ödeme takvimi hakkında gelişmeler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?


Bakan Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (4 Aralık) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

#aile destek ödemeleri
#sosyal yardım ödemeleri
#son dakika
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