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Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İl il sorgulama ekranı...

"Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aralık ayında da evde bakım parası ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Evde bakım maaşının aralık ayında hangi tarihte verileceği ile ilgili araştırmalar başladı. Bu ödenek kapsamında her ay 5 bin 98 TL vatandaşlara ödeniyor. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

20:17 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Aralık ayı evde bakım maaş ödemesi
Aralık ayı evde bakım maaş ödemesi

"Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım ödeneği çerçevesinde her ay yüz binlerce kişiye 5 bin 97 TL tutarında ödeme gerçekleştiriyor. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İl il sorgulama ekranı...

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?


Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.


Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.


EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?


e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.


Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

#evde bakım maaşı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#aralık evde bakım maaşı
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