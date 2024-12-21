Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı ile halka arz sürecine hazırlanan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş., yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Armada Gıda halka arzına katılım için bankalar ve aracı kurumlar merakla bekleniyor.

Armada Gıda Halka Arz Oluyor

Armada Gıda halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre şirketin hisseleri 40 liradan satışa çıkacak.

Halka arzla birlikte şirketin 219 milyon 984 bin lira olan sermayesi 43 milyon 996 bin 843 lira artırılarak 263 milyon 980 bin 843 liraya yükselecek.

Mevcut ortaklardan Fethi Kalıpçı Sönmez’in sahip olduğu 734.080 TL, Mehmet Hayri Sönmez’in sahip olduğu 191.665 TL ve Sadettin Saygın Sönmez’in sahip olduğu 907.412 TL nominal değerli olmak üzere toplam 1.833.157 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Fethi Kalıpçı Sönmez’e ait 3.670.479 TL, Mehmet Hayri Sönmez’e ait 958.351 TL ve Sadettin Saygın Sönmez’e ait 4.537.170 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 9.166.000 TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Armada Gıda halka arzına hangi bankalardan katılım sağlanacak?

Armada Gıda halka arzına katılım sağlanabilecek bankalar ve aracı kurumlar, SPK tarafından onaylı izahname yayımlandığında açıklanacak. İzahname yayımlandığında katılım sağlanabilecek bankalar netleşecektir.

Armada Gıda halka arzı ne zaman gerçekleşecek?