Aşı Randevusu Nasıl Alınır? e-Devlet MHRS Aşı Randevu Alma

Koronavirüs salgınıyla tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de 50 yaş grubundaki kişilere aşılamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Haziran ve Temmuz ayında yoğun bir aşılama yapılacağını açıkladı ve Eylül ayında normalleşmeye geçilmesi için çalıştıklarını belirtti. Aşı sırası gelen vatandaşlar, MHRS, e-Devlet ve e-Nabız aşı randevu sayfası üzerinden randevu alınabilir. Bu yazımızda aşı randevu sorgulama sayfasına ulaşılabilir.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak aşılar 3 farklı uygulamadan alınabilir. Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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e-Nabız Aşı randevusu sorgulama ekranı şu şekilde:

Aşı randevuları şifre ve T.C. kimlik numarasıyla alınmaktadır. Bu bilgilere sahip değilseniz randevu alamazsınız

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

BİONTECH AŞI RANDEVUSU AİLE HEKİMLERİNDE

Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.

KİMLER AŞI RANDEVUSU ALABİLİR?

e-Devlet üzerinden e-Nabız, MHRS ve ALO 182 üzerinden 40 yaş üzeri herkes randevu alabilir. Ayrıca sağlık çalışanları, kafe işletenler, öğretmenler, kargocular gibi risk grubunda olan herkes gidip aşı olabilir.

HAFTA SONU AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

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35 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanı aşılama hakkında anbean detaylı açıklamalarda bulunuyor. Son olarak aşılamanın 40 yaşa kadar indiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, "35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı." açıklamasını yaptı.

YERLİ AŞIDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Koca, aşının koruyucu olması için belirli bir süre geçmesi gerektiğine dikkati çekerek üçüncü önemli konunun ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız.