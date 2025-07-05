Aşure Günü'nün tarihi, 2025 yılı için mübarek Ramazan ayı sonrası aranan başlıklarından oldu. Aşure Günü'nü içerisinde bulunduran Muharrem ayının tarihi merak ediliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman başlıyor? 2025 Aşure günü ne zaman, bugün mü, Diyanet ile hangi ayda başlıyor? 2025 Diyanet Aşure Günü tarihi
Aşure Günü tarihi Ramazan ayı sonrası merak edilmeye başladı. Muharrem ayında gerçekleşen Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geldiği araştırılıyor. Diyanet 2025 takviminde, Muharrem Ayı ve Aşure Günü tarihleri yer aldı.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmektedir.
2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.
Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.