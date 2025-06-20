AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav değişti mi?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavı için tarih güncellemesi yapıldı. İlk açıklamada 12–13 Temmuz 2025’te yapılacağı belirtilen sınavlar, AGS ve ÖABT ile çakışması nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Yeni tarih kısa süre içinde resmi duyurularla ilan edildi. Telafi sınavlarına girecek olan öğrenciler AUZEF’in akademik takvim güncellemesini yakından takip ediyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Telafi sınavı (bütünleme) temmuz ayında gerçekleştirilecek. Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF bütünleme sınavı 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturumda yapılacak.AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? (AUZEF bütünleme sınav tarihi güncellendi) - 1

Yapılan duyuruda;

"Değerli Öğrencilerimiz,

12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir." denildi.

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