AUZEF SINAV SONUÇLARI 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde tamamlandı. Yüz binlerce öğrencinin katıldığı sınavların ardından gözler vize sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler, AKSİS (aksis.istanbul.edu.tr) sistemi üzerinden sonuçlarını sorgulamaya hazırlanıyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav sürecinde vize sınavları geride kalırken, şimdi hem sınav sonuçları hem de final sınavı hazırlıkları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniveritesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 12-13 Nisan'da uygulandı. Sınav sonuçlarının ise en geç 18 Nisan Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar AKSİS üzerinden kullnıcı adı ve şifre girişi ile görüntülenecek.
AUZEF SINAV TAKVİMİ
Bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde,
Bütünleme sınavları 12 - 13 Temmuz tarihlerinde,
Üç ders sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.