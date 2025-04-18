AUZEF SINAV SONUÇLARI 2025: İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav sürecinde vize sınavları geride kalırken, şimdi hem sınav sonuçları hem de final sınavı hazırlıkları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

İstanbul Üniveritesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 12-13 Nisan'da uygulandı. Sınav sonuçlarının ise en geç 18 Nisan Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar AKSİS üzerinden kullnıcı adı ve şifre girişi ile görüntülenecek.