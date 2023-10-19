Avrasya tüneli
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde 19-20 Ekim tarihleri arasında çalışma yapılacağı duyuruldu. Avrasya Tüneli’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 19-20 Ekim tarihleri arasında çalışma yapılacağı ifade edildi. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı, açık mı?
AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI, AÇIK MI? HANGİ SAATLER ARASINDA KAPALI OLACAK?
Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "19-20 Ekim'de 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.