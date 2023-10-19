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Avrasya Tüneli bakım onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak! Avrasya tüneli ne zaman açılacak?

Avrupa ile Anadolu’yu birleştiren Avrasya Tüneli çalışma nedeniyle trafiğe kapatıldı. İstanbul trafiğinin yükünü önemli ölçüde azaltan projelerden biri olan Avrasya Tüneli ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 19-20 Ekim tarihleri arasında bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatalıcağı duyuruldu. Peki Avrasya Tüneli hangi saatler arasında kapalı olacak?

15:59 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Avrasya tüneli

Avrasya tüneli

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde 19-20 Ekim tarihleri arasında çalışma yapılacağı duyuruldu. Avrasya Tüneli’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 19-20 Ekim tarihleri arasında çalışma yapılacağı ifade edildi. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı, açık mı?

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI, AÇIK MI? HANGİ SAATLER ARASINDA KAPALI OLACAK?

Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "19-20 Ekim'de 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.



#avrasya tüneli
#avrasya tüneli bakım çalışması
#avrasya tüneli kapalı
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