Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde 19-20 Ekim tarihleri arasında çalışma yapılacağı duyuruldu. Avrasya Tüneli’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 19-20 Ekim tarihleri arasında çalışma yapılacağı ifade edildi. Peki, Avrasya Tüneli kapalı mı, açık mı?