|
Özgün

Azmi Karamahmutoğlu kimdir?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul adayının Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu açıkladı. işte Azmi Karamahmutoğlu’nun hayatı.

10:05 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 10:08 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Azmi Karamahmutoğlu kimdir?
Azmi Karamahmutoğlu kimdir?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart yerel seçiminde partisinin İstanbul adayını açıkladı. Zafer Partisi'nin İstanbul adayı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu.

Azmi Karamahmutoğlu kimdir?

Azmi Karamahmutoğlu, 1966'da Trabzon Of'ta doğdu. Karamahmutoğlu, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomi okudu.

Karamahmutoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. Karamahmutoğlu, daha sonra 1997’de görevini Mustafa Hakan Ünser’e bıraktı. Bir dönem KKTC’de Ülkü Ocakları’nın teşkilatlanma çalışmalarına yönelik çalışmalar da başlatan Azmi Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 1999 yılında ikinci kez MHP’nin Ankara Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı.

#Azmi Karamahmutoğlu
#Azmi Karamahmutoğlu hayatı
#Zafer Partisi
12 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı