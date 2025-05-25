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Bakan Yumaklı duyurdu: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak

18:5925/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bakan Yumaklı duyurdu: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak
Bakan Yumaklı duyurdu: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker A.Ş'nin 14 ilde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacağını duyurdu. Bakan Yumaklı'nın açıklamaları sonrasında Türkşeker işçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuruların nasıl yapılacağı hakkındaki bilgiler de netleşmiş oldu. Peki Türkşeker engelli ve eski hükümlü işçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte 2025 Türkşeker engelli ve eski hükümlü işçi alımı İŞKUR başvuru bilgileri.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkşeker ailesi büyümeye devam ediyor. 14 ilde 17 iş yerinde çalışacak 111 yeni yol arkadaşımızı aramıza katıyor, istihdam ve üretime güç oluyoruz. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Engelli ve eski hükümlü 111 işçi; Ağrı, Ankara, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Konya Ereğli ve Ilgın, Malatya, Balıkesir Susurluk, Uşak, Van Erciş, Yozgat ve Tokat Turhal'da istihdam edilecek. Başvurular, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.


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#Eski Hükümlü İşçi Alımı
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