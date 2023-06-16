Balistik kelimesi, köken olarak Roma İmparatorluğu’na dayanan bir kelimedir. Roma ordusu özellikle kuşatmalarda kale duvarlarına büyük oklar ve gülleler atardı. Bu devasa ok ve gülleleri atan mancınığın adı “Balista”dır ve Latince kökenlidir.

Balistik füze, biyolojik, kimyasal, nükleer gibi başlıklar taşıyabilen, güdümlü veya güdümsüz olarak kullanılabilen, bazı durumlarda birden fazla başlığı aynı anda taşıyabilen ve farklı noktalara gönderebilen bir füze türüdür. Alışılagelmiş olan, motorlu uçuşlarda aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden oldukça farklı bir kategoridedir. Kıtalararası menzile sahip olan balistik füzeler bulunmaktadır.