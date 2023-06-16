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Balistik füze nedir?

Balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Balistik füze nedir, çzellikleri nelerdir? İşte detaylar...

09:32 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Balistik füze

Balistik füze

Balistik kelimesi, köken olarak Roma İmparatorluğu’na dayanan bir kelimedir. Roma ordusu özellikle kuşatmalarda kale duvarlarına büyük oklar ve gülleler atardı. Bu devasa ok ve gülleleri atan mancınığın adı “Balista”dır ve Latince kökenlidir.

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, biyolojik, kimyasal, nükleer gibi başlıklar taşıyabilen, güdümlü veya güdümsüz olarak kullanılabilen, bazı durumlarda birden fazla başlığı aynı anda taşıyabilen ve farklı noktalara gönderebilen bir füze türüdür. Alışılagelmiş olan, motorlu uçuşlarda aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden oldukça farklı bir kategoridedir. Kıtalararası menzile sahip olan balistik füzeler bulunmaktadır.

BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ

Havadan fırlatılan balistik füze

- Taktik balistik füze: menzili 150 ile 300 kilometre arasındadır.

- Tiyatro balistik füzesi: menzili 300 ile 3.500 kilometre arasındadır

- Kısa menzilli balistik füze: menzili 300 ile 1.000 kilometre arasındadır.

- Orta menzilli balistik füze: menzili 1.000 ile 3.500 kilometre arasındadır.

- Uzun menzilli balistik füze: menzili 3.500 ile 5.500 kilometre arasındadır.

- Kıtalararası balistik füze: menzili 5.500 kilometreden daha fazla olan füzelerdir.

- Denizaltından fırlatılan balistik füze

BALİSTİK FÜZE HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Şuan resmi olarak bilinen balistik füze sahibi ülkeler; ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa, Kuzey Kore ve Hindistan’dır.



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37 dakika önce
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