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Türkiye'nin kaç F-16 uçağı var?

Birçok ordunun hava kuvvetlerinde bulunan ve yıllardır kullanılan F-16’lar yıllar içinde eskimesine rağmen popülaritesini korumaktadır. General Dynamics F-16 Fighting Falcon, bilinen adıyla F-16, Lockheed Martin üretimi çok amaçlı, tek motorlu jet savaş uçağı. Türkiye'de F-16 var mı? Türkiye'nin savaş uçağı envanterinde kaç F-16 uçağı bulunuyor?

08:26 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
F-16

F-16

1960'ların sonunda başlatılan LWF (Lightweight Fighter yani Düşük ağırlıklı savaş uçağı projesi) projesi kapsamında General Dynamics firmasının ürettiği ve LWF Projesini kazanan uçaktır. Bugün dünyada 24 ülkenin hava kuvvetleri F-16 savaş uçağının değişik modellerini kullanmaktadır.

TÜRKİYE'NİN F-16 UÇAĞI VAR MI?

Türkiye'nin kullandığı F-16'lar Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50 olup Block50 ların16 tanesi D ve 14 adedi ise C tipi olmak üzere toplam 30 adet F-16 Block 50 (Block 50 M) uçağı TAI Tesislerinde montajları gerçekleştirilerek 1.72(ABD)$ Milyar Dolarlık bir bütçe ile üretilmiştir.

F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiş, yüksek teknolojinin en son ürünlerindendir.Türk Hava Kuvvetleri'nde C ve D serisi kullanılmaktadır. C serisi tamamen av ve bombardıman görevleri için imal edilmiştir. D serisi ise hem savaş hem de eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Block 30 ve 40 modelleri için modernizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bazı F-16 filoları "LANTIRN" hedefleme podlarıyla ile donatılmıştır. Yeni nesil F-16'lar ASELPOD (Gece Hedefleme ve Kızılötesi Işın) ile donatılmıştır.

Ayrıca, Öncel Barış 3 kapsamında Block 30 konfigurasyonuna sahip F-16 hariç Block 50 seviyesine güncellenmektedir.



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