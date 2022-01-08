Özgün 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
ÖZGÜN HABERLER

2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik yapacakların merakla beklediği ücret açıklandı. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memura 30,5 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda alınan kararla her 6 ayda bir yeniden belirlenen Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 ayın için yeniden belirlendi. Peki Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvuru şartları neler?
Arşiv

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra gözler bedelli askerlik 2022 ücretine çevrildi.

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti de güncelleniyor.

Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk 6 ayı için tekrar belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 bedelli askerlik ücreti konusunda beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 55 bin 194 lira olarak açıklandı.

DÜNDEN BUGÜNE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2018'de 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı ayda bir güncelleniyor.

2019'un haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.3 bin liraydı. Aynı yıl temmuz ayında ise 33.2 bin liraya çıkmıştı.

Bedelli askerlik ücreti 2020'nin ilk yarısında 35.1 bin lira, ikinci yarısında ise 37.1 bin TL olmuştu. 2021'e gelindiğinde ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin lira, ikinci 6 aylık dönemde ise 43.1 bin lira olmuştu.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
623 aracın sahibineücretleri iade edildi

623 aracın sahibine
ücretleri iade edildi

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı talimat vermişti.
Sıkıysa yanında havlayanları sustur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tabipler Birliği'ne 'Turkovac' tepkisi.

Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar.

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı hizmete açıldı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?

Hastaya kafa attı

Hastaya kafa attı

​Acil servisi karıştıran kavga kamerada.
Doktora tekme<br>ve yumruklu saldırı

Doktora tekme
ve yumruklu saldırı

Gerekçe: Kendisine sağlık raporu vermemesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.