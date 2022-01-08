2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra gözler bedelli askerlik 2022 ücretine çevrildi.

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti de güncelleniyor.

Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk 6 ayı için tekrar belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 bedelli askerlik ücreti konusunda beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 55 bin 194 lira olarak açıklandı.

DÜNDEN BUGÜNE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2018'de 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı ayda bir güncelleniyor.

2019'un haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.3 bin liraydı. Aynı yıl temmuz ayında ise 33.2 bin liraya çıkmıştı.

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Bedelli askerlik ücreti 2020'nin ilk yarısında 35.1 bin lira, ikinci yarısında ise 37.1 bin TL olmuştu. 2021'e gelindiğinde ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin lira, ikinci 6 aylık dönemde ise 43.1 bin lira olmuştu.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

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4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

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9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.