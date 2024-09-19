Begova çorbası nasıl yapılır? Boşnak mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri de begova çorbası. Tavuk eti, kurutulmuş bamya ve çeşitli sebzelerin bir arada bulunduğu begova çorbası bizim damak tadımıza da oldukça uygun çorba tarifleri arasında yerini alıyor.