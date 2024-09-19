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Boşnakların vazgeçilmez çorbası: Begova çorbası nasıl yapılır? Begova (Bey çorbası) tarifi

Boşnakların vazgeçilmez çorbası: Begova çorbası nasıl yapılır? Begova (Bey çorbası) tarifi

15:2719/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Begova çorbası
Begova çorbası

Boşnak mutfağının geleneksel yemeklerinden olan Begova Çorbası, hem besleyici hem de lezzetli bir yemektir. Begova çorba, özellikle Balkan mutfağında yer alan, zengin ve doyurucu bir çorbadır. Damakları şenlendiren, et ve sebzelerin buluştuğu geleneksel bir sıcaklık. İşte begova çorbası tarifi...

Begova çorbası nasıl yapılır? Boşnak mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri de begova çorbası. Tavuk eti, kurutulmuş bamya ve çeşitli sebzelerin bir arada bulunduğu begova çorbası bizim damak tadımıza da oldukça uygun çorba tarifleri arasında yerini alıyor.

BEGOVA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet tavuk göğsü

1 adet havuç (küp doğranmış)

2 adet patates (orta boy, küp doğranmış)

1 su bardağı bamya (kurutulmuş)

1 adet defne yaprağı

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı margarin

1/2 demet maydanoz (doğranmış)

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı un

50 ml. krema

1 adet limonun suyu

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

BEGOVA ÇORBASI YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini defne yaprağı ile beraber haşlayın.

Haşlandıktan sonra süzdürün ve suyunu çorba için saklayın.

Başka bir tencerede limonlu su ile kurutulmuş bamyaları haşlayın.

Haşlanan tavukları didikleyin.

Çorbayı yapacağınız tencerede margarin ile unu kavurun.

Üzerine tavuk suyu ilave ettikten sonra iyice karıştırın ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan tavuk suyuna didiklediğiniz tavukları, havuçları, patatesleri ve haşlayıp süzdürdüğünüz bamyaları ekleyin.

Sebzeler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.

Terbiyesi için bir kapta krema, yumurta, un, limon su, tuz ve karabiberi çırpın.

Çorbadan 1 kepçe alıp terbiyenin bulunduğu kaba azar azar ilave ederek karıştırın.

Sıcaklığı çorba ile eşitlenen terbiyeyi, çorbaya yavaş yavaş karıştırarak katın.

5 dakika daha kısık ateşte pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun!



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