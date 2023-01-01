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2023/1. dönem bekçi alımı başvuru kılavuzu ve şartları yayımlandı
Bekçi alımları yoğun ilgi görüyor. Polis Akademisi (PA) Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2023 bekçi alımları başladı. Buna göre, 26 ilde 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Bekçi alımı için başvuru kılavuzu ve şartlar yayımlandı. Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirecek. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
10:38 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bekçi alımı 2023

Bekçi alımı 2023

Bekçi alımı başvuru ekranı 2023, bugün itibariyle erişime açıldı. 26 ile yapılacak olan alımda toplam 1250 kişi istihdam edilecek. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu yayımlandı. 2023 yılında bekçi olmak isteyen adaylar için yayımlanan duyuruda, 26 ilde 1250 erkek için bekçi alımı yapılacak. Bekçi olmak isteyen adaylar ise başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını bir de şartlarını merak ediyor. İşte Bekçi alımı başvuru şartları, kılavuzu ve tarihleri.

2023 bekçi alımları

Bekçi alımı kaç ilde olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 yılı için 26 ilde 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Bekçi alımı 2023 sınavı ne zaman?

Bekçi alımı için sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Bekçi alımı başvuru şartları

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

Bekçilik başvuru şartları

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.




#bekçi alımı
#polis akademisi
#2023 bekçi alım başvurusu
2 saat önce
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2023/1. dönem bekçi alımı başvuru kılavuzu ve şartları yayımlandı
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