Tarım ve Orman Bakanlığı 17 bin 438 sözleşmeli personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den sözleşmeli personele müjde geldi. Bakan Kirişci 17 bin 438 sözleşmeli personelin kadroya geçeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikasının (Toç Bir-Sen) 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tarımın, ülkenin ve Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kirişci, AK Parti hükümetleri olarak her zaman çalışanların, emekçilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi, herhangi bir yaş şartı getirmeden hayata geçirerek yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Şimdi de AK Parti'miz tarafından Gazi Meclis'imize sunulan teklifle kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilecek.

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Teklifle, kamuda 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak başlayanlar memur kadrosuna geçecekler. Bu çerçevede köklü kurumlarımız Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerimizdeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecektir. Orman muhafaza memurlarının teknik sınıfa dahil edilmesiyle ilgili Toç Bir-Sen ile çalışma başlatacağız."

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ başvuruları ne zaman?

DSİ personel alımı başvurularının 23 Ocak 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Adaylar başvurularını 'Kariyer Kapısı' üzerinden yapacaklar. Açılan pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olan adaylardan şahsen başvuru alınmayacak, posta ya da diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

DSİ personel alımı başvuru şartları neler?

DSİ 1273 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Çeşitli branşlarda yapılacak olan alımlar için adaylar yalnızca bir branş başvurusu yapabilecek.

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1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.