Özgün Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma için heyecan sürüyor. İki dev takımın mücadelesi ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi kim oldu? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı mı yayınlanacak? İşte büyük mücadelenin ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? BJK FB maçı hangi kanalda, şifresiz, canlı mı yayınlanacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı. 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler atandı.34 yaşındaki hakem kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs 2022'de Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı şifreli bir şekilde Beinsports 1 kanalından yayınlanacak.

DERBİNİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (6 Mayıs) saat 11.00’de ilk on beş dakikasını basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri şöyle:

Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus

Gaziantep FK-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

Adana Demirspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk

Altay-Giresunspor: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor-Rizespor: Sarper Barış Saka

Antalyaspor-Konyaspor: Mete Kalkavan
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