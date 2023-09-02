Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırmıştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri çekilen kura sonucuna göre belli oldu.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM?

Gerçekleşen kura çekiminden sonra Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. İşte Beşiktaş'ın rakipleri:

D GRUBU: Club Brugge, Bodo Glimt, Beşiktaş, Lugano

CLUP BRUGGE NERENİN TAKIMI?

Club Brugge, Belçika'nın en üst düzey futbol ligi olan Jupiler Pro League'de mücadele eden bir takımdır. Beşiktaş'ın rakibi olarak UEFA Konferans Ligi’nde karşılaşacakları bu güçlü Avrupa futbol takımı, Belçika'nın en başarılı ve tanınmış kulüplerinden biridir. Club Brugge, zengin tarihleri ve başarılarıyla da dikkat çekmektedir. Bu maçlar, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak ve iki takım arasındaki rekabeti artıracaktır.

FC LUGANO NERENİN TAKIMI?

Beşiktaş'ın rakibi FC Lugano, İsviçre'nin bir futbol takımıdır. Lugano, İsviçre Süper Lig'de mücadele etmektedir. Bu karşılaşma, Beşiktaş için önemli bir maç olacak ve taraftarlar heyecanla beklemektedir. İsviçre futbol takımları genellikle disiplinli ve teknik oyunculara sahip olmalarıyla bilinirler. Beşiktaş'ın bu mücadeleye hazır olması ve en iyi performansını sergilemesi büyük önem taşıyacaktır. Lugano'nun gücüne saygı duyarak, Beşiktaş'ın kendi oyun planını uygulayarak galibiyet için mücadele edeceğine şüphe yoktur.

BODO GLİMT NERENİN TAKIMI?

Bodø/Glimt, Norveç futbolunda önemli bir kulüp olarak tanınır. Tarihlerinde birçok kez Eliteserien'e yükselip düşmüşlerdir, ancak son yıllarda büyük bir çıkış göstermişlerdir. 2020 sezonunda büyük bir başarı elde ederek kulüp tarihinde ilk kez Eliteserien şampiyonu olmuşlardır.

Ayrıca, Bodø/Glimt Norveç Kupası'nda da mücadele etmektedir ve kulüp tarihinde birkaç kez kupayı kazanmıştır. 1975 ve 1993 yıllarında Norveç Kupası'nı müzesine götürmüşlerdir.

Bodø/Glimt, genellikle hücum futboluyla tanınır. Hızlı, ofansif ve etkili oyun anlayışıyla dikkat çeken bir takımdır. Kulübün renkleri siyah-beyazdır ve maçlarını 4,800 kişilik Aspmyra Stadyumu'nda oynamaktadır.





GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

İki turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.

AVRUPA LİGİ MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP MAÇI TARİHLERİ 2023

UEFA Konferans Ligi grup maçlarının tarihleri:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023







