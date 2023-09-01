|
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilen kurayla belirlendi. Temsilcilerimizden Beşiktaş D, Fenerbahçe ise H Grubu'nda mücadele edecek.

15:40 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı.


Kura çekimine 1. torbadan katılan Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek. 3. torbadan katılan Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile tur mücadelesi verecek.


Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.


Kura çekimi sonrası gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu:
Lille, Slovan Bratislava, Ljubljana, Klaksvik
B Grubu:
Gent, Maccabi Tel-Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
C Grubu:
Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D Grubu:
Club Brugge (Belçika), Bodo-Glimt (Norveç),
BEŞİKTAŞ
, Lugano (İsviçre)
E Grubu:
AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F Grubu:
Ferencvaros, Fiorentina, Genk,Cukaricki
G Grubu:
Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen
H Grubu:
FENERBAHÇE,
Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya), Nordsjaelland (Danimarka)




İlk maçlar 21 Eylül'de

Konferans Ligi'nde grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.


Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Konferans Ligi'nin finali, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.











#UEFA
#Konferans Ligi
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek tercih (2. yerleştirme) kılavuzu yayınlandı mı?