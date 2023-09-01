Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Kura çekimine 1. torbadan katılan Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek. 3. torbadan katılan Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile tur mücadelesi verecek.