Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine 1. torbadan katılan Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek. 3. torbadan katılan Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile tur mücadelesi verecek.
Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Konferans Ligi'nde grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Konferans Ligi'nin finali, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.