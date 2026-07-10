Kulüpler Birliği'nde karar çıktı: Ertuğrul Doğan yeniden başkan
16:58, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 17:08, 10/07/2026, Cuma
DHA
Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine devam edecek.
Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık seçimi tamamlandı. Ertuğrul Doğan, kulüplerin ortak talebi doğrultusunda yeniden başkanlığa seçildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan seçildi. Genel kurulda ayrıca vakfın yeni başkan yardımcıları da belirlendi.
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmiştir. Yapılan görev dağılımında Erzurumspor F.K. Başkanı Ahmet Dal, Göztepe A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve Samsunspor A.Ş. Başkanı Yüksel Yıldırım Vakfın Başkan Yardımcıları olmuşlardır."
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